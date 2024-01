Branko Đurić - Đuro in Tanja Ribič: Danijelo sta nasmejala do solz (Suzy)

Branko Đurić - Đuro in Tanja Ribič nista le med najbolj prepoznavnimi in ustvarjalnimi zakoncev pri nas, temveč sta izjemno srčna, odprta in zabavna človeka, ki vedno in povsod poskrbita za smeh in dobro voljo.

Decembra sta imela polne roke dela v gledališču Luda Kuća, ki ga je Đuro pred časom odprl skupaj s hrvaškim igralcem Renejem Bitorajcem, čas za predstavo pa si je v najbolj zaposlenem mesecu za glasbenike vzela tudi njuna dobra prijateljica, hrvaška pevska zvezdnica Danijela Martinović.

»Srečna sem, da smo s predstavo Bračna terapija nasmejali njo in njeno boljšo polovico. Nekateri pravijo, da bi bili lahko sestri. Po duši zagotovo,« je prijateljico in pevko, ki ima v Sloveniji veliko odličnih prijateljev, pohvalila igralka, ki v omenjeni predstavi igra glavno vlogo, poskrbela pa je tudi za priredbo in režijo.