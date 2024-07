Boštjan Romih opozoril prijatelje na družbenih omrežjih: »Gre za laži in izmišljotine« (Suzy)

Mnogi znani Slovenci in Slovenke so se v zadnjem letu znašli na tapeti različnih prevarantov, ki poskušajo na račun njihove prepoznavnosti na limanice zvabiti spletne uporabnike. Zadnji med njimi je voditelj Boštjan Romih, ki se mu je v teh dneh pripetila podobna situacija kot pevki in voditeljici Ani Praznik. Boštjan je namreč prijatelje na družbenih omrežjih opozoril, da se je na facebooku pojavil lažen intervju, ki namesto iskrenih besed ponuja le 'senzacionalne' novice. A dejstvo je, da lahko takšna radovednost marsikoga pošteno udari po žepu.

»S temi želijo ljudi zvabiti na prevarantsko stran. Gre za laži in izmišljotine, s katerimi poskušajo naivnežem ukrasti denar,« opozarja voditelj, ki si želi, da bi bili njegovi spletni prijatelji pri odpiranju različnih povezav previdnejši, saj jih sam več kot opozoriti ne more.