Boštjan Romih novembra brez brkov, a v rožnati (Suzy)

Tokrat se je Boštjan Romih drugače odzval na mesec, ko opozarjamo na pogostost raka na prostati in modih. Oblekel se je v rožnati pulover in zažarel v najlepših odtenkih. Namesto brčic, ki bi se mu prav filmsko podale, si je omislil barvo, značilno za oktober, namenjen ženskim tegobam. Še takšen laik se ob pogledu na fotografijo navduši nad voditeljevo svežino. Do izraza so prišli tudi posrebreni lasje, ki njegovemu mladostniškemu obrazu dodajo šarm. Ob njem je stilistka Alenka Birk, zaradi katere je pred kamero vselej lepo urejen.

Mojster govorjene besede po novem svoje znanje predaja tudi drugim. Nedavno je celo predaval o pomembnosti tona, topline in profesionalne elegance pri oblikovanju pristnega stika z gosti v prestižnih restavracijah. Je možak, ki obvlada zakonitosti javnega nastopanja in komunikacijskih veščin.