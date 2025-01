Za tokratni prispevek me je navdihnila zgodba moje učiteljice Karoline, ki me je učila v 4. razredu osnovne šole. Pogosto ponavljam in poudarjam, kako pomembno je zares dobro skrbeti zase. Že nekaj let glasno govorim o tem, da sem strastna ambasadorka in zagovornica samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih, moja dolžnost je, da vam povem, da morate na to misliti danes, če želite v starosti čim bolj samostojno skrbeti zase. Žal raziskave kažejo, da se večina odraslih na našem območju ne giba dovolj, ne spi dovolj in se preslabo prehranjuje. Kriviti sistem, da je tako, je nesmiselno. Vedno sm...