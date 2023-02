Vsestransko nadarjenemu Bojanu Cvjetićaninu se ni bilo težko vživeti v vlogo dijaka v priljubljeni seriji Gospod profesor, saj so prigode iz njegovih gimnazijskih klopi še zelo sveže. Je eden izmed srečnežev, ki ima na srednješolska leta zelo lepe spomine. Mulc sredi pubertete Za to se ima zahvaliti predvsem čudovitim profesorjem in profesoricam. »Na Poljanah smo imeli odlične pogoje, da se izrazimo skozi različne aktivnosti, pedagogi so bili do nas zelo potrpežljivi. Niso bili 'zaguljeni', zateženi, strogi, samo zato, da bi se jih bali in jih poslušali. Z veseljem smo hodili k...