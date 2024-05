Glasbena odiseja (FOTO)

Patrik, Luka in Matevž letos pridno dvigujejo prestave. Po odličnem nastopu na festivalu Una voce per San Marino, kjer so s pemijo Dance Like This med 800 kandidati iz 31 držav zasedli 5. mesto, so v pomlad vstopili z albumom Odiseja, pesem Avantura je bila popevka tedna in druga največkrat predvajana pesem aprila na Valu 202, prejšnji teden so na afterju Škisove tržnice dobro razgibali Cvetličarno, sinoči pa najbolj zvesto občinstvo v razprodanem SiTi Teatru pocrkljali z odličnim koncertom.

Ogrodje nastopa so sestavili iz novih skladb z albuma, a so se s svojim odličnim bendom, v katerem igrajo bivši in aktivni člani skupin Joker Out, Flirrt, Fat Buttlers in Žavbi Brothers, sprehodili skozi celo kariero – od začetkov do lanskega izleta v domači Portorož, kjer so za las zgrešili zmago na MMS, za piko na i pa so dodali še dve pesmi Coldplay in Bastille, ki sta le dva od njihovih številnih glasbenih vzorov.

Frenk Derenda in član benda Rok Šenk sta po koncertu poklepetala z Miho Goršetom in Majem Vlašičem, ki sta Booom! že trikrat gostila v šovu V petek zvečer.

»Vedno zelo uživamo na odru, sploh zdaj, ko imamo ob sebi odličen bend, sinočnji koncert pa je bil vseeno nekoliko poseben. Ko nastopiš pred poslušalci, ki so kupili vstopnico, da lahko slišijo tvojo glasbo, je to najlepše priznanje za ustvarjanje. Zadovoljstvo in izziv, da se še bolj potrudimo, pa je bilo še toliko večje, ker je bila dvorana razprodana. No, led je prebit, uredniki in poslušalci so odlično sprejeli ploščo in zelo se že veselimo koncertnega poletja,« so misli po koncertu strnili člani skupine Booom!

Samantha Maya svoj prvenec izda čez nekaj tednov, Amadej Papež (Ice on Fire) in Stella pa sta svoja letošnja izdelka že predstavila.

