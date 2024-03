To znano slovensko mamo in hči bogatijo stvari, pri katerih sta si zelo različni (Suzy)

Damjana Golavšek je ponosna na hčer Tajo, ki se je odločila slediti maminim stopinjam in nastopa pod imenom Taja Devi. Več let je nastopala v britanskem glasbenem projektu Juno Reactor, s katerim so prepotovali velik del sveta, nastopali tudi za 50.000 ljudi na glasbenih festivalih in koncertih po Evropi in na Japonskem, celo v Las Vegasu. A čeprav je z njim dobila mednarodne izkušnje, se je potem vrnila v Slovenijo in začela pisati svoj glasbeni projekt. »Od desetega leta pišem pesmi, a sem bila preveč sramežljiva, da bi jih pokazala širšemu občinstvu,« je povedala.

Ob vrnitvi v domovino je nastopil čas tudi za to. »Za Tajo bi lahko rekla, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Lepo je bilo opazovati, kako je skozi čas postajala drevo,« nam je pred časom povedala Damjana.

»Deliva si veliko stvari: ljubezen do glasbe, živali, narave, kuhanja, ustvarjanja, petja, okus … Veliko stvari pa obstaja, pri katerih sva si zelo različni. In prav te naju bogatijo. Čeprav je včasih v zraku konflikt, ko nobena ne popusti, na koncu uvidiva, da sva se obe kaj naučili in sva najino ljubezen le še utrdili.«