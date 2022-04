Bog ljubezni, Joker in Michelinova zvezda

Kaj se zgodi, ko v vodo skoči trio nepozabnih Slovencev, ki predstavljajo vsak svojo generacijo?

Vprašanje ni zgolj teoretično, saj so se v bazenu srečali 49-letni Grega Skočir, frontman skupine Big Foot Mama, 23-letni Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out, in z Michelinovo zvezdico nagrajeni chef Ateljeja v Ljubljani Jorg Zupan, ki bo ravno 2. aprila dopolnil 35 let.

Skočir je že dolga leta navdušen vaterpolist, Bojan in Jorg pa sta se mu tokrat pridružila v skrbi za zdrav duh v zdravem telesu. Dobra hrana in dolgi koncerti namreč terjajo svoj davek, oni pa vedo, da ni boljšega načina za pridobivanje kondicije, kot sta plavanje in aktivno življenje.

Nam pa se zdi, da bodo fantje zasnovali še kakšen skupen projekt, ko pa se tako dobro razumejo. Držimo pesti!