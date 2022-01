Bodiva sočutna drug do drugega

Za nami je leto izzivov, ne zgolj na službenem in osebnem področju, temveč tudi v partnerstvu. Zadnji dve leti smo bili spodbujeni k pogostejšemu preživljanju časa skupaj v omejenem prostoru, kar nam je omogočilo boljši vpogled v naše odnose. Prisiljeni smo se bili soočiti z vsemi izzivi, ki jih do tedaj še nismo razrešili. Ponujenih nam je bilo nešteto situacij, s katerimi smo lahko odnos nadgradili ali ga dodatno skrhali, ker enostavno nismo znali drugače v dani situaciji. Velikokrat bi šli lahko skozi izzive lažje, če bi imeli dovolj razumevanja in se vprašali: »Zakaj se mi je ta situ...