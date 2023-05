Biseri na kupu

Kadar se zbere tako ugledna zasedba, kot so Robert Pešut - Magnifico, Zoran Predin in Boris Bele, je dobro biti v njihovi bližini. Gre za redko priložnost, ko lahko iz prve roke ogromno izveš o zgodovini slovenske glasbe. Velikani naše scene so se dobili v Tivoliju, kjer ima Magnifico, najmlajši med njimi, studio Dom svobode, in obujali spomine na svoje začetke. V istih prostorih je bil nekoč najslavnejši studio na Balkanu, ki je dobil ime po glavnem ljubljanskem mestnem parku. V njem sta ustvarjala tudi Pešutova gosta. Sicer pa so med sabo zelo povezani, saj je bil Bele, eden od glavnih ustanoviteljev kultne zasedbe Buldožerji, Magnificov založnik, ko se je ta podajal na samostojno pot. S Predinom pa so odlični prijatelji, zato si je rojeni Mariborčan zaželel, da sta del njegovega dokumentarnega filma. Posneli so nekaj prizorov, poskrbeli za smeh, nazdravili na nadaljnje uspehe in se dogovorili, da ne bodo več tako dolgo čakali na naslednje druženje.