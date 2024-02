Biografski film o Bobu Marleyu: Bil je ena sama ljubezen (SUZY)

V kinematografe je ravnokar prispel biografski film o jamajškem glasbeniku, ki velja za pionirja reggae glasbe. Robert Nesta Marley je bil karizmatičen kantavtor, pevec in kitarist, ki je pridigal o tem, kako pomembno je, da se imamo med seboj radi. Danes je simbol ne le jamajške glasbe, pač pa kulture na splošno, predvsem rastafarijanstva. Film Bob Marley: One Love, ki je nastal v sodelovanju z družino Marley, je režiral Reinaldo Marcus Green, v glavnih vlogah igrata Kingsley Ben-Adir kot legendarni glasbenik in Lashana Lynch kot njegova žena Rita.

Rodil se je 6. februarja 1945, imel je komaj osemnajst let, ko je ustanovil svojo legendarno skupino The Wailers. V šestdesetih so ustvarili hit One Love in potem v sedemdesetih letih v Londonu posneli in se proslavili s skladbama I Shot The Sheriff in No Woman, No Cry. Leta 1976 je skupina izdala album Rastaman Vibrations, s katerim ji je uspel preboj v Združene države Amerike. Nekaj mesecev po izidu albuma je preživel poskus atentata na domači Jamajki, zato se je preselil v London. Julija 1977 je zaradi lezije pod desnim nožnim palcem poiskal zdravniško pomoč in ugotovili so, da ima akralni lentiginozni melanom, kožnega raka, ki se zelo hitro širi.

Ženo reggae zvezdnika igra Lashana Lynch.

Bolezni navkljub se ni pustil ustaviti in zavrnil ponudbo, da mu amputirajo palec, saj bi to vplivalo na njegovo kariero. Nadaljeval je, nastopal tudi po Evropi, potem pa se septembra med tekom v newyorškem Centralnem parku zgrudil. Odpeljali so ga v bolnišnico in ugotovili, da se je rak razširil v jetra, pljuča in možgane. Dva dneva pozneje je nastopil na zadnjem koncertu. Preostanek turneje so odpovedali, kljub alternativnim poskusom zdravljenja je umrl 11. maja 1981, star komaj 36 let.

Še vedno je mnogim v navdih.

V življenju se mu je rodilo enajst otrok: tri od teh je imel z ženo Rito, posvojil je tudi dva otroka iz njenega prvega zakona, med njimi celo hčerko, ki je bila plod Ritinega razmerja z jamajškim nogometašem, ki ga je imela v času zakona z Bobom. To ni presenetljivo, saj je tudi sam zaplodil kar šest otrok z drugimi ženskami. Pridigal je o ljubezni, sprejemanju, spoštovanju in svobodni rabi marihuane. Postal je legenda, ki je presegla kariero, ki jo je živel.