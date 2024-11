Rodila se je v Londonu v veliki družini, ima še štiri brate in eno sestro. Njen oče je bil časopisni urednik in ji je vedno govoril, da je treba časopis prilagoditi času. Kadar je potreboval usmeritev za pritegovanje mladostniških bralcev, se je vedno obrnil nanjo. Pri 14 letih se je postrigla na paža, pričeske ni nikoli več spremenila. Ko je bila najstnica, se je začela zanimati za modo, oče ji je priskrbel urjenje v Harrodsu. Leta 1970 je postala ena od pomočnic urednice revije Harper's & Queen, zaradi nestrinjanj dala odpoved in se preselila v New York. Tam je začela delati kot mlajša...