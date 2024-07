Bila sem pripravljena na duhovna potovanja s sveto medicino (Suzy)

Resetiranje telesa, čiščenje na celični ravni in globinska transformacija DNK – vse to mi je dobro delo in bila sem pripravljena na duhovna potovanja s sveto medicino. Ta zajema tako uživanje zdravilnih rastlin Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis in Ibogaine kot uporabo izločka žabice Phyllomedusa in svetega prahu Rapé, spoznala sem jo že več kot 15 let pred diagnozo. S svojim prvim šamanskim učiteljem sem začela študirati leta 1998 in od takrat naprej sem spoznavala različne načine, kako pajeji (zdravilci Amazonije) pomagajo ljudem, da odkrijejo vzrok za težave in bolezni, pridejo v sti...