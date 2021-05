Balkanske koronske preglavice

Z videospotom za pesem Dama in baraba so začeli praznovanje 15. obletnice.

Zvita feltna je pred dnevi v Brdih posnela spot za pesem Dama in baraba, s katero začenjajo praznovanje svoje 15. obletnice, organizacija snemanja pa je bila tokrat še posebno zahtevna, saj je njihov režiser Beograjčan»Ker PCR-testi iz Srbije pri nas ne veljajo, bi moral najprej opraviti test v Srbiji, nato pa še na Hrvaškem, da bi lahko vstopil v Slovenijo. Rešitev je bila, da je na Hrvaško vstopil kot tranzitni potnik in jo je moral zapustiti v 12 urah. V tem času je v Zagrebu opravil vnaprej dogovorjeni PCR-test, ki je precej dražji od običajnega, a rezultate dobiš v štirih urah. Morali smo napisati potrdilo in pojasniti, zakaj sploh vstopa v Slovenijo, k sreči pa je na meji naletel na prijazne policiste, ki mu niso delali težav. Več ljudi nas je namreč opozorilo, da se lahko vstop zaplete kljub negativnemu testu in kupu dokumentacije. Na srečo se je lahko z izvidom 48 ur gibal po vseh regijah, tako da smo spot posneli, smo se pa zaradi večjega števila nastopajočih še bolj držali ukrepov in poskrbeli za testiranje vseh vpletenih,« so nam povedali Primorci, ki že komaj čakajo, da jih spustijo na odre.