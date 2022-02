Axl Rose: frontmen skupine Guns N' Roses (FOTO)

William Bruce Rose je 6. februarja praznoval 60 let. Mama ga je rodila pri 16 letih, in ko je imel dve leti, so se starši razšli, zato je do svojega 17. rojstnega dneva mislil, da je njegov oče mamin novi partner, in tudi nosil njegov priimek – Bailey.

Axl je znan po svoji eksplozivnosti, večkrat je napadel oboževalce, varnostnike, celo soseda.

Ima sestro in polbrata in vsi trije so bili v otroštvu pogosto tepeni. Ker je sovražil, da nosi očetovo ime (William), se je preimenoval v Axla. Pred 40 leti se je preselil v Los Angeles, tam začel ustvarjati glasbo in nazadnje postal frontmen skupine Guns N' Roses.

Skupina je postala simbol rocka devetdesetih, bili so znani po popivanju in uživanju drog, ki se jim je Axl sicer izogibal, a bil zloglasen zamudnik, zaradi česar so nekoč množice ponorele in razbile oder ter prizorišče. Pevec je bil pogosto na sodišču, tožarili so ga oboževalci, nekdanja dekleta ter člani skupine (in on njih). Dokler niso Guns N' Roses naposled le pristali skupaj na turneji.

Ko je bil še otrok, ga je njegov biološki oče ugrabil in menda tudi spolno zlorabljal, čemur je pripisal tudi diagnozo bipolarne motnje.

V devetdesetih so bili Guns N' Roses ena najbolj priljubljenih skupin.

Njegovo nekdanje dekle, supermodel Stephanie Seymour, je nastopilo v dveh videospotih.

Večkrat je bil tudi aretiran, že samo kot najstnik kar dvajsetkrat.