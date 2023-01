Ansambel Jureta Zajca se vrača na odre

Simpatična Maja Berce je izvrstna vokalistka, ki je do leta 2018 pela v ansamblu Saša Avsenika. To je bil čas, ko je eden naših najbolj znanih ansamblov gostoval na številnih odrih doma in po svetu, turneje pa so trajale tudi več tednov. Po petih letih si je zaželela mirnejšega življenja in nov izziv našla v svojem poklicu, saj je odprla kozmetični salon, v katerem razvaja stranke. Vmes je napočil še čas za ljubezen in družino, ki si jo je ustvarila z Juretom Zajcem, vnukom legendarnega Nika Zajca, ki je v zakladnico domače glasbe prispeval številne lepe viže, ki jih številni glasbeniki radi preigravajo še danes. V ansamblu Juretovega dedka sta pela celo legendarni Boris Kopitar in žal že pokojna Majda Korošec.

Ponosni starši z malima zakladkoma.

Jure in Maja sta se spoznala na različnih koncertih in veselicah, a sta nam zaupala, da sta postala par, šele ko se je Maja pridružila ansamblu. Pred dvema letoma in pol sta se razveselila prvorojenca Tineta, pred štirimi meseci pa še hčerkice Neže. Zdaj je družina popolna, pravita, kar pomeni, da je Maja trenutno še na porodniškem dopustu in je njen salon za ta čas zaprt. »Tako sem se odločila, ker mi stranke zaupajo, pri delu se srečujem z njihovimi zelo osebnimi stvarmi in tematikami, zato da je težko preložiti na tretjo osebo. Vesela sem, da se bodo tudi zato po moji daljši odsotnosti stranke z veseljem vrnile,« nam zaupa.

Ansambel Jureta Zajca se letos vrača na odre v nekoliko spremenjeni zasedbi.

Maja Berce in Jure Zajc s hčerkico Nežo in sinčkom Tinetom.

Oba z Juretom sta hvaležna, da so jima v veliko pomoč njuni starši. »Ta bo še bolj dobrodošla ravno letos, ko se naš ansambel vrača na odre. Intenzivne vaje smo že začeli. Vesel sem, da lahko preigravamo skladbe iz zakladnice ansambla Nika Zajca, saj so med poslušalci še vedno zelo priljubljene. Hkrati sem ponosen na novo ekipo, ki mi pri tem pomaga in me podpira,« pravi Jure in doda, da bodo letos posneli tudi nekaj novih skladb za prvo zgoščenko, ki jo poslušalcem in oboževalcem obljubljajo že nekaj let. »Trenutno se naš koledar pridno polni s termini za nastope, tako da se bomo letos zagotovo videli na kakšni veselici ali koncertu.«

Tik pred novim letom je svoj ansambel predstavil v nekoliko drugačni zasedbi: z novim pevcem in starim basistom. Ansamblu se je namreč pridružil pevec Jure Mlinšek, še nedavno član ansambla Naveza, ki na televiziji VTV vodi oddajo Naj viža. V ansambel se je vrnil še 'stari zajec', basist Peter Marela, ki je nadomestil Nejca Vrhovnika. Člana ansambla še vedno ostajata basist Matej Kregar in kitarist Primož Logaj. V novi zasedbi so tik pred novim letom posneli priredbo in videospot za že znano vižo ansambla Nika Zajca z naslovom Leto je okrog, zdaj pa že pripravljajo nove skladbe.