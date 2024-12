Anja Ramšak in Robert Roškar: v etru kar sredi spalnice (Suzy)

Najbolj prepoznavni, klepetavi in navihani radijski duo ne miruje. Novopečena nevesta Anja Homovec Ramšak in Robert Roškar, ki sta že leta sodelavca in prijatelja, sta vedno pripravljena na zanimive in posebne izzive.

Tokrat sta svoj radijski studio premaknila kar v posteljo oziroma spalnico trgovine Harvey Norman, ki je v predprazničnih dneh v vzdušju pravljične vasice gostila številne znane obraze. Med tistimi, ki so popestrili dogodek, so bili zmagovalec MasterChefa Luka Pangos, judoistka Andreja Leški, modna oblikovalka Alja Perne, svetovalca za zdrav življenjski slog, Gregor Poljanec - Kirsch in Tadeja Kržič, pevka Monika Avsenik in voditeljica Lorella Flego, ki je obiskovalcem delila stilske nasvete za popolno praznično eleganco.

Prav vsi so uživali v vonju po cimetu, navdihu in ustvarjalnosti, radio v živo je bil seveda dodatna pika na i.