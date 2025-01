Znana slovenska športnica se veseli, maja bo mama (Suzy)

Simpatična Anja Klinar pripada zlati generaciji plavalk, ko je skupaj s Saro Isaković in drugimi trdo garala in kot za šalo osvajala medalje. Po koncu kariere so se dekleta posvetila drugim stvarem.

Postala je zelo cenjena in zaželena trenerka, ki svoje bogato znanje in izkušnje z najprestižnejših svetovnih tekmovanj z veseljem predaja mlajšim. Temnolaska, ki je začela plavati pri petih letih na Jesenicah in z osmimi leti prestopila v klub v Radovljici, bo v začetku aprila praznovala 37. rojstni dan.

Kmalu za tem jo čaka najlepše darilo: prvič bo okusila čare materinstva. Zdravniki so ji za datum poroda napovedali maj, mesec ljubezni. Anja se zelo veseli svojega najslajšega življenjskega tekmovanja, saj si je materinstva dolgo želela in prestala marsikatero preizkušnjo, preden se ji bo želja končno izpolnila.