Anja Fir je po ascendentu skrivnostna, močna, čustveno globoka škorpijonka, ki dobro ve, kaj hoče, in premaguje prepreke z jekleno odločnostjo. Toliko bolj, ker je Pluton, njen moderni vladar, v prvi hiši. Je sicer v napornem T-kvadratu s Soncem in Saturnom, prvi je vladar hiše kariere, drugi pa je postavljen na vrh hiše doma. To kaže, da brez težav z avtoritetami in poslovnega rivalstva ne bo šlo, težko bo tudi usklajevala zasebno življenje in kariero. Pa vendar bo s prodorno, neustrašno, nepremagljivo škorpijonsko energijo premagala vse ovire in dosegla uspeh in prepoznavnost, ki si ju želi....