Andrej Šifrer: Starši vzgajajo, stari starši pa razvajajo

Andrej Šifrer, ki je letos praznoval 70 let, resnično zna uživati v življenju. Aktiven je ne le kot glasbenik, pač pa se ukvarja s športom in se redno druži s prijatelji. Ob vsem tem pa z velikim veseljem najde tudi čas za vnuke, saj jih ima že kar šest.

»Zdaj sem predvsem dedi Andrej in nič več.«

Malčke zelo rad razvaja, jim nosi čokoladice ali jih kam odpelje. Tokrat je tri izmed njih pripeljal na premiero animiranega filma, ki so ga že komaj čakali: Kung Fu tačke. »Snaha mi pogosto reče: 'Jaz jim sicer tega ne dovolim, a vem, da bodo pri tebi dobili veliko čokolade.' Tako pač je. Stari starši razvajajo, starši pa vzgajajo. Tako mora biti. Ker se ne vidimo vsak dan, pravila uidejo skozi okno.« Sicer pa o otrocih in vnukih ne govori veliko, ker meni, da to ni pošteno do njih. »Sami izbirajo svoje življenje in moje vode ne smejo pljuskati tja čez. Moja vloga je drugačna, zdaj sem predvsem dedi Andrej in nič več,« pravi.