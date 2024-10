Analogna Jadranka Juras: star mobilni telefon, povezano srce (Suzy)

Jadranka Juras ni samo dama s kristalno čistim glasom, ki se odlično znajde v opernih in pop vodah, temveč tudi ena najbolj aktivnih zagovornic vegetarijanstva in borka za živali. Ves čas opozarja na krutosti, ki se jim dogajajo, in poskuša ozaveščati ljudi. Vendar ne ostaja samo pri besedah, temveč govorijo predvsem njena dejanja. Nadvse aktivna je pri promoviranju in pomoči pri oddaji muc in kužkov, da dobijo nove in ljubeče lastnike. Nedavno je za dobrodelno licitacijo za živali ponudila dve uri poučevanja solo petja.

Tudi na druge načine se trudi izboljševati svet in poskuša biti čim manj potrošniška. »Nimam pametnega telefona. Ko odidem od doma, nimam interneta, imam samo star mobilni telefon iz leta 2009, katerega funkcija je telefoniranje in kakšen SMS. Ne želim hoditi po svetu, ne da bi se ga zavedala,« pravi Jadranka.