Ana Urbanc se veseli: mala Iva je dobila bratca Juga

Igralka Ana Urbanc je še drugič postala mamica. Hčerkica Iva, ki je konec avgusta dopolnila štiri leta, je tako dobila mlajšega bratca. Ob vstopu v hladno jesen se zdi njegovo ime, prav tako sestavljeno iz treh črk – Jug, še posebno toplo in v spomin nostalgično prikliče sončne dni minulega poletja.

Bor in Ana sta dala obema otrokoma kratko, a močno ime.

Da s partnerjem Borom Pantićem pričakujeta naraščaj, je razkrila konec maja: »Zdaj sem v blaženem stanju že dobrih pet mesecev, tokrat se doma veselimo fantka. Najina prvorojenka je sicer sprva malo pojokala, ker si je želela sestrico, ampak zdaj že ponosno čaka bratca in se ga zelo veseli.« O tem seveda ne dvomimo, najverjetneje malčica že zdaj zelo zavzeto in z vsemi močmi pomaga mamici in očiju pri negi dojenčka. Ana, ki je zaposlena v mariborski Drami, je ob rojstvu prvorojenke povedala, da je vsak porod drugačen in da »ti lahko rečejo, kar hočejo, ampak na koncu si misliš samo, da smo ženske res carice. Saj te opozorijo, da bo bolelo, ampak ko potegneš črto, veš, da si zmagovalec vseh zmagovalcev.« Ne dvomimo, da je mali princ očaral in začaral že vse člane ožje in širše družine.