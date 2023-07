Ana Praznik: rojstni dan na morju (Suzy)

Kot julijski otrok je Ana Praznik vse svoje osebne praznike slavila na Jadranu. »Po navadi ob sladoledni torti, saj sem jih naravnost oboževala. Zdele so se mi nekaj posebnega in bile so idealne za takšno priložnost. Zato poletni dnevi ob morju v meni prebudijo ogromno spominov. Letos še posebno, saj seštevam dneve, preživete na obali,« nam je zaupala voditeljica in pevka.

Po delovnem obdobju je le napočil čas za odklop in neprecenljivo je, da lahko več tednov uživa v plavanju. A preden se je posvetila morskim radostim, je prvič doslej prek spleta naročila kopalno opravo. »Bila sem skeptična, saj sodim med tiste, ki morajo poskusiti stvari, preden jih kupijo. Oddahnila sem si, da so mi bile kopalke kot ulite in mi niso pokvarile počitnic,« še pripomni dobro razpoložena Ana.