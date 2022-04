Ana Maria Mitić je rojena z ascendentom v tehtnici, znamenju, ki išče harmonijo, srednjo pot, kompromise, ne mara sprememb, se težko odloča, saj nenehno tehta argumente za in proti. Ker sta sicer v karti izrazito poudarjena tako vodni kot ognjeni element, lahko sklepamo, da v življenju nenehno išče sredino med tema dvema svojima skrajnostma. Po eni strani sta namreč njena vladarica Venera in Sonce v odločnem in energičnem ovnu, ki brez premisleka tekmovalno in pionirsko rine naprej, po drugi pa je Luna v ribah, njena vladarica, Merkur in ascendent pa v kvadratu z Neptunom, kar jo omehča, nare...