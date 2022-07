Če bi nam nekdo obljubil, da bomo pri 50 videti kot Tina Gorenjak, bi brez oklevanja podpisali. Niti igralka sama ne more verjeti, da ji je usoda kljub zahtevnim izzivom postregla s tako dobrimi geni in ji prizanesla pri staranju kože. Za svoj videz bi se težko zanašala na način življenja, saj je za njen poklic znano, da je nenehno podvržena stresu, dnevi tečejo z neusmiljenim in pogosto nepredvidljivim tempom, bioritem je podvržen projektom, predstavam, nastopom, ob tem pa, kot priznava tudi v svoji aktualni avtorski komediji, je večno samska, torej se niti na partnerja ne more zanesti. Na sr...