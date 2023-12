Njuna zgodba je edinstvena, saj ne poznamo podobne naveze, ki bi s fotografijami širila lepoto naravnega staranja. Vnukinja svoje muze ni poiskala v manekenski popolnosti, ampak je v babičinih gubah, sivini njenih las in življenjskih modrostih našla bistvo našega obstoja, skrito v medsebojni ljubezni. Bili smo zraven, ko so nastajale edinstvene podobe neponovljive Hilde, vzornice in samosvoje upokojenke, ob kateri postane dan en sam užitek. »Z njo sem se odmaknila od umetelnih norm in našla svojo estetiko. Nagubana koža je veliko bolj 'zgovorna' od pretirano zlikane. Pri njej nič ni popolno, ...