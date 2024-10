60 let večne lepotice Monice Bellucci (Suzy)

Zanjo se zdi, kot da se ne stara. Monica Bellucci je 30. septembra dopolnila 60 let, na svetovno sceno pa je stopila komaj leta 2000 z vlogo pregrešne Malène. Kariero je prav nepresenetljivo začela kot model in navdušila predvsem hišo Dolce & Gabbana, v devetdesetih veliko igrala v italijanskih in francoskih filmih ter se izkazala v Drakuli leta 1992 in za vlogo v filmu Stanovanje leta 1996 prejela cezarja.

Mlada Monica, ko je postala model.

A ko jo je Malèna izstrelila med zvezde, se je začela pojavljati v večjih produkcijah, tako v Matrici kot v Bondu. Izkazala se je ne le kot lepotica, pač pa tudi kot izjemna igralka, ki je prepričljiva v več jezikih. Znana je kot stilska ikona, kjerkoli se pojavi, pritegne pozornost.

Tridesetega septembra je praznovala 60 let.

Dvakrat poročena

Poročena je bila dvakrat, prvič se je v svojih dvajsetih zaobljubila fotografu, s katerim je ostala le leto dni, drugič kolegu igralcu, Francozu Vincentu Casselu. Spoznala sta se leta 1995 in se poročila štiri leta pozneje. Rodila mu je hčerki Devo in Léonie, mediji so zakonca označili za največji par evropske kinematografije. Med letoma 1996 in 2006 sta skupaj posnela kar devet filmov, leta 2013 sta se razšla.

Pred leti je obiskala tudi Ljubljano in povzročila precejšnjo evforijo.

Od oktobra 2022 je Monica srečna v objemu znanega 'čudaškega' režiserja Tima Burtona, ki ji je namenil tudi vlogo v svojem novem filmu Beetlejuice Beetlejuice.

V filmu Beetlejuice Beetlejuice spet navdušuje.