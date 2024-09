60 let Keanuja (Suzy)

Igralec, za katerega se zdi, da se sploh ne stara, če že, pa veliko počasneje od nas, je 2. septembra praznoval 60 let. Keanu Charles Reeves, čigar prvo ime v havajščini pomeni hladni vetrič z gora, se je sicer rodil v libanonskem Bejrutu in odraščal v kanadskem Torontu. Zaradi disleksije in težav z branjem ter predolgega jezika je pri sedemnajstih opustil šolo in prek očima pridobil zeleno karto ter jo mahnil v ZDA.

Čudovita pustolovščina Billa in Teda iz leta 1989

Pred desetimi leti je začel novo franšizo z likom John Wick.

Keanu je ravnokar dopolnil šestdeset let.

Tam si je v zadnjih štiridesetih letih ustvaril ime ne le kot eden najboljših igralcev svoje dobe, pač pa tudi kot ena najbolj dobrosrčnih zvezd, o kateri nihče nima povedati ničesar slabega. Zasebno življenje mu dolgo ni bilo naklonjeno, saj je izgubil najboljšega prijatelja Riverja Phoenixa. Njegova zaročenka je na božični večer 1999. rodila mrtvorojeno deklico, dve leti pozneje pa še sama umrla v prometni nesreči. Šele leta 2009 je spoznal Alexandro Grant, s katero sta se prvič skupaj pokazala v javnosti komaj deset let pozneje.

Se ga spomnite iz Drakule?

Leta 1999 je svet osvojil z Matrico.

Poleg filmskega ustvarjanja si dušo polni z igranjem bas kitare v skupini Dogstar, izredno rad bere in vozi motor, sodeloval je celo pri ustvarjanju dveh knjig. Eden od njegovih soigralcev v filmu, v katerem Keanu igra angela, je o njegovi dobroti in prijaznosti dejal: »V resnici je angel. Samo pretvarja se, da je človek, kadar mora to početi za vloge v filmih.« Poglejmo, katere njegove vloge navadnih smrtnikov so nam najbolj ostale v spominu.