60 let Barbare Pešut: Zaljubljena v slovenski jezik (Suzy)

Na praznovanju okrogle obletnice življenja je bilo zelo ganljivo, ko je slavljenkin mož Magnifico zgrabil kitaro in začel prepevati. Po licih povabljencev so tekle solze, obraz poetinje in pisateljice pa je žarel od sreče kot že dolgo ne.