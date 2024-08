V noči z devetega na deseti avgust leta 1969 se je v Los Angelesu zgodil krvavi pokol, ki ga je orkestriral eden najbolj znanih vodij kultov vseh časov, Charles Manson. Imenoval ga je Družina Manson, članom Texu Watsonu, Susan Atkins, Patricii Kernwinkel in Lindi Kasabian je naročil, naj se odpeljejo na dom Sharon Tate in njenega moža, filmskega režiserja Romana Polanskega, in prisotne ubijejo. Igralko, ki je bila takrat noseča osem mesecev in pol, so brutalno ubili, medtem ko je njen mož v Evropi snemal film, z njo še štiri njene prijatelje in pozneje dva druga soseda. Manson je bil večkrat ...