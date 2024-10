40 let od premiere Santa Barbare (Suzy)

Odpri galerijo

Nadaljevanka se je vrtela okrog štirih družin: glavna je bila bogata družina Capwell, njihovi tekmeci, družina Lockridge, in dve skromnejši družini: Perkinsovi in Andradovi. Pet let pred začetkom serije je nekdo umoril Channinga Capwella (sina), zaprli so Joeja Perkinsa, ki je zdaj na prostosti in se zaplete z najmlajšo Capwellovo, Kelly. Družino Capwell so sestavljali oče C. C. (Charles Bateman) s sinovoma Masonom (Lane Davies) in Tedom (Todd McKee) ter hčerama Eden (Mercy Walker) in Kelly (Robin Wright). Igralci so se pogosto menjali, kot je standardno v žajfnicah, Masona in Kelly so upodobili trije igralci ali igralke, denimo, do konca leta 1994 so zamenjali skoraj vse originalne igralce, redki so ostali enaki vseh deset let.