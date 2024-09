35 let od Dinastije, v kateri smo videli spletke, bogatijo in šokantnosti (Suzy)

V prvi sezoni je bila Dinastija povsem povprečno gledana žajfnica, ki ji ni kazalo preveč dobro. Izmislili so si jo pri mreži ABC s pomočjo Aarona Spellinga, da bi tekmovali s podobno nadaljevanko Dallas, ki so jo vrteli na CBS. John Forsythe je igral bogataša z imenom Blake Carrington, ki je tik na tem, da se poroči z ljubko svetlolaso Krystle (Linda Evans), mlajšo žensko, ki je bila njegova tajnica. Njegovo osebje se ji posmehuje, njegova hči Fallon (Pamela Sue Martin) jo prezira, njen edini prijatelj je možev sin Steven (Al Corley).

V drugi sezoni so v ekipo pripeljali Joan Collins, ki je bila izbrana za vlogo Alexis, Blakove bivše žene, ki je nenehno mešala štrene. Sprva naj bi snemala le šest tednov, a se je izkazala za tako pomemben del ekipe, da je ostala vse do konca.

Alexis in Krystle sta si bili ves čas v laseh. Ko je slednja izvedela, da je temnolasi vrag namenoma povzročil njeno nesrečo s konjem, zaradi katere je splavila in posledično ni mogla imeti več otrok, se je soočila z njo in dobili smo pravi televizijski pretep med dvema glavnima junakinjama, ki je bil sicer le prvi, a se je zapisal v zgodovino. Enkrat sta pristali v blatu, spet drugič v ribniku.

V Dinastiji smo videli tudi Heather Locklear, ki je igrala pohlepno nečakinjo bogato poročene Krystle, Sammy Jo Dean, ki se poroči s Stevenom.

Amando, izgubljeno hčer Alexis in Blaka, ki se poroči s princem Moldavije, je igrala Catherine Oxenberg, hči jugoslovanske princese Elizabete. Pravljično poroko je prekinil teroristični napad, po katerem so vsi glavni liki obležali na tleh. Poslednjo epizodo pete sezone so označili za enega najbolj intrigantnih koncev, zato so naslednjo sezono hoteli videti vsi.

Za posebno kontroverznost je poskrbel Rock Hudson, ki je v nadaljevanki poljubil Lindo Evans v času, ko je že bil okužen z virusom HIV. Na smrt ga je bilo strah, da bi jo okužil, saj tedaj še ni bilo na voljo dovolj informaciji o prenašanju bolezni. Zato med poljubom ni hotel odpreti ust, česar nihče na snemanju ni mogel razumeti. Pravi razlog so izvedeli šele po njegovi smrti.