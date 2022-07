25 let dela za ljudi v stiski: Mestni muzej Ljubljana

Lions klub Ljubljana Rožnik je 25 let svojega uspešnega delovanja praznoval z enoletno zamudo, in sicer s tradicionalno dobrodelno prireditvijo, ki je namenjena zbiranju sredstev za otroke iz socialno ogroženih družin, za šolanje nadarjenih in prizadevnih učencev in blaženje socialnih stisk ogroženih družin.

Praznovanje petindvajsetega jubileja so obogatili tudi glasbeniki Nuška Drašček s svojim kristalno čistim glasom in briljantnim nastopom, člana Stiškega kvarteta Dušan Kamnikar in Miloš Moretti, glasbena skupina An bot ter otroci OŠ Komenda-Moste in ZPM Rudnik.

Srčno druženje so lionisti popestrili tudi z domačimi dobrotami, ki so jih pripravili sami.

Predsednik in donatorja Predsednik Lions kluba Ljubljana Rožnik Slavko Marolt se je za uspešno delo kluba zahvalil tudi donatorjem in sponzorjem, med katerimi sta Saneda in Zlatko Dogić, Žleb gradnje.

Glasbeni sendvič Nuška Drašček se je stisnila med člana Stiškega kvarteta – vodjo Dušana Kamnikarja in kitarista ter pevca Miloša Morettija.

Na mladih svet stoji Sedmošolka OŠ Komenda-Moste Petra Juvan je zaigrala na diatonično harmoniko ...

... flavtistka Laura Vita Haler je učenka 4. razreda OŠ Komenda-Moste ...