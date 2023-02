Zato se ne moremo upreti čokoladi

Maščoba, ki v tankem sloju pokriva površino čokolade, je v kombinaciji s slino v ustih zaslužna za edinstven užitek. Brbončice na jeziku najprej premami maščoba, nato pa še okus kakava, ki se začne sproščati.

To je zaključek ene od raziskav znanstvenikov univerze v Leedsu, ki so odgovorili na vprašanje, zakaj se je tako težko upreti čokoladi. To je torej način, kako se topi v ustih, pri čemer igra pomembno vlogo maščoba, ki je najprej v stiku z jezikom.

Hormoni sreče

Do tega spoznanja so prišli s proučevanjem vsake faze sladkanja s to sladico. Proces se začne s fazo lizanja, to je trenutek, ko pride čokolada v prvi stik z jezikom. Tedaj telo preplavi prijeten občutek, ta se še okrepi, ko se čokolada začne topiti in se zaradi kakava v možganih začno pospešeno sproščati endorfini oziroma hormoni sreče.

»Pri tem je povsem vseeno, ali ima čokolada pet ali petdeset odstotkov maščobe. Ta, ki v tankem sloju prekriva sladico v kombinaciji s slino sproži edinstven užitek,« je povedala Anwesha Sarkar z znanstvene šole o prehrani univerze Leeds.

Ne le okusna, tudi zdrava

Kakav je sicer ključna sestavina žlahtne sladice in prinaša številne prednosti za zdravje. Bogat je s flavonoidi, antioksidanti, ki v telesu odpravljajo škodo, ki jo povzročajo prosti radikali, uravnavajo krvni tlak, pozitivno vplivajo na krvni pretok in upočasnjujejo procese, ki so povezani s staranjem.