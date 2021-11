Občutljiva za mraz

Niče več ne pijete kot sicer, a se vam zdi, da pogosteje hodite na stranišče, odkar je bolj mrzlo? Brez skrbi, niste edini. Strokovnjaki, ki so temu namenili celo raziskave, verjamejo, da je kriva večja proizvodnja urina v zimskem času.

Veliko moramo piti, čaji nas bodo obenem še ogreli. FOTO: Mescioglu/Getty Images

Naša telesa se znajo prilagoditi različnim razmeram. Ko je mraz, se kri preusmeri v zgornji del telesa, da bi mu bilo toplo, medtem ko ledvice izločajo več tekočine, da bi stabilizirale pritisk. Ta proces pomeni nastajanje več urina, zato lulamo pogosteje. Če stojimo zunaj, na mrazu, in če to traja dlje, bomo občutili potrebo po mokrenju.

Sicer pa nam lahko v mrzlih mesecih mehur pogosteje nagaja, zima je pri nekaterih povezana z vnetji sečil. V mrazu lahko postane mehur bolj občutljiv, kot smo že zapisali, nas pogosto sili na malo potrebo, tudi ponoči, če nas bolj zebe.

Pozimi bodimo ves čas toplo oblečeni, na toplem naj bodo tudi noge.

Za mraz so zlasti občutljiva sečila tistih, ki jih bolj zebe, mednje spadajo denimo tisti, ki imajo pogosto, tudi poleti, mrzle roke in noge. Če jih prezebe, kot radi rečemo, lahko zbolijo tudi za vnetjem sečil. A to je mogoče k sreči preprečiti, zlasti z več telesne dejavnosti, ki izboljša cirkulacijo. V splošnem pa moramo pozimi, zlasti če smo nagnjeni k vnetjem sečil, paziti, da se toplo oblečemo in obujemo. In ne pozabimo na tekočino, te mora biti tudi pozimi dovolj, če popijemo premalo, so sečila v težavah.

Ni treba piti vode, če ste bolj zmrzljive sorte, si pripravite zeliščne čaje. Tako boste ne le dovolj popili, ampak se boste tudi ogreli ter krepili odpornost. Pijte metin, melisin čaj pa čaj iz ameriškega slamnika, seveda zeleni, a s tem ne pretiravajte, pa limonado, ki jo osladimo z medom, dobro nam bosta dela tudi ingverjev čaj pa stari dobri šipkov.