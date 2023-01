Kontaktne leče: tekočino vsakokrat zavržemo

Skrb za kontaktne leče je pri dolgoletnih uporabnikih zanesljivo del vsakodnevne rutine, a marsikdo v naglici kdaj vendarle pozabi na temeljna pravila ali pa jih zaradi prepričanja, da po tolikem času ne more nič iti po zlu, zanemari. Zato jih velja ponoviti!

Vsaka vrsta kontaktne leče zahteva ustrezno nego, sredstvo za čiščenje in shranjevalnik. FOTO: Valeriya/Getty Images

S kontaktnimi lečami nikoli ne spimo. To je sicer najpogostejši prekršek uporabnikov, čeprav oftalmologi vztrajno poudarjajo, da pred dremežem ali spanjem odstranijo ta pripomoček za vid. Z malomarnim ravnanjem namreč tvegamo razdraženost, vnetje in celo poškodbo očesa, zaprto oko pa poleg tega zadržuje nesnago in bacile, ki se tako oprimejo leč in ogrožajo naše zdravje. Kljub opozorilom mnogi z lečami plavajo v morju ali sladki vodi, kar strokovnjaki odločno odsvetujejo. Priporočajo, da si leče zaradi možnosti vnetja odstranijo tudi pred prhanjem ali kopeljo.

Dnevnih nikoli ne nosimo več kot en dan! FOTO: Viktoriya Abdullina/Getty Images

Ne čistimo jih s slino niti pod tekočo vodo.

Zamenjamo posodico

Leče je treba čistiti zgolj z ustrezno tekočino in jih v priporočenem sredstvu tudi shranjevati. Vse druge možnosti namreč prinašajo različna tveganja in ne zagotavljajo udobnega nošenja ter bistrega vida. Posodico je treba temeljito očistiti pred vsako uporabo in po njej, rabljeno tekočino za shranjevanje pa vsakokrat zavreči! Posodica seveda ni dolgega veka in potrebuje redno menjavo, največkrat ob menjavi tekočine, ki ji je običajno priložen ustrezen shranjevalnik. Kontaktne leče je prepovedano splakovati pod tekočo vodo, saj voda iz pipe vsebuje patogene in bakterije, prav tako leč ne ližemo: tudi naša ustna votlina vsebuje številne bakterije, ki so sicer dobrodošle v našem prebavnem sistemu, nikakor pa ne v naših očeh. Ne pozabimo, leč se dotikamo zgolj s temeljito umitimi rokami!

Če v očeh občutimo nelagodje, kontaktno lečo nemudoma odstranimo. Morda so oči utrujene, morda se pripravlja vnetje, a ne glede na ozadje lahko leča stanje še poslabša. In še, dnevne kontaktne leče so zares uporabne samo en dan!