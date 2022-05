Osem opozorilnih znakov, da je vaš novi šef toksičen

Ker ste v novi službi in novi v kolektivu, je težko ugotoviti, ali je nesramno, ostro vedenje vašega šefa posledica njegovega slabega dneva ali pa ima navado ustvarjati strupeno okolje, v katerem je polno strahu in tesnobe med zaposlenimi. Z zahtevnim šefom, ki intenzivno nadzira malenkosti, namesto da bi se posvetil reševanju pomembnih nalog, se je mogoče razumeti. V tem primeru imate namreč opravka z mikromenedžerjem, ki bo morda razmislil o svojem neproduktivnem in škodljivem načinu ravnanja z zaposlenimi.

Toda šef, ki ne premore niti kančka sočutja in srhljivo spominja na Mirando Priestly iz Hudičevke v Pradi, lahko uniči vaše fizično in duševno zdravje. Zaradi strahu pred njim imate lahko težave z nespečnostjo, obenem pa se vsako jutro v službo odpravite z neprijetnim občutkom v želodcu. Včasih morda ne boste mogli takoj opaziti neprimernega vedenja, pogosto pa je mogoče prepoznati strupenega šefa, ki bo vaše poklicno življenje spremenil v pekel in vas sčasoma celo pregnal iz službe.

Tukaj si preberite nekaj opozorilnih znakov, da ima lahko prijazen šef, ki ste ga spoznali na razgovoru za službo, tudi strupeno plat.