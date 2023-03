To je pet moških napak, ki jih ne odpušča nobena ženska

Iskanje kompromisov in sposobnost odpuščanja sta ključni in nepogrešljivi sestavini intimnega razmerja. Vendar nekaterih napak žal ni mogoče spregledati, še manj pa odpustiti. Tu je pet usodnih, ki jih zagrešijo moški.

Zavračanje otrok

Ona je pripravljena za naraščaj, on še ni. Če gre zgolj za neusklajeni časovnici glede povečanja družine, to v večini primerov res ni razlog za razhod, lahko pa v zvezo vnese veliko razpok, ki se ob drugih nesoglasjih zgolj povečujejo in vnašajo vedno več zamer ter jeze.

Ravnodušnost

Glede njenih težav, s katerimi se ona sooča. Če on ne pokaže zanimanja, empatije in tudi pripravljenosti pomagati ali vsaj stati ob strani ter njene težave jemlje kot nepomembne, njeno izražanje stisk pa označi za dramatiziranje, nima veliko možnosti, da bo še dolgo njen srčni izbranec.

Pokvarjena praznovanja

Spori ob običajnih dneh so eno, spori ob pomembnih datumih, pa je čisto vseeno, ali jih obeležujeta sama ali v družbi, pa nekaj drugega in izzivanje teh znova in znova za zvezo ne prinaša lepih obetov.

Pomanjkanje zaščite

Ena od osnovnih kvalitet, ki jo v zvezi iščejo ženske, je zadovoljevanje potrebe po varnosti. Če se ona ob njem ne počuti varna, saj je on v situacijah, ki zanj predstavljajo grožnjo, ne zaščiti, je zveza na zelo majavih temeljih.

Nespoštovanje osebnega prostora

Vsak potrebuje čas zase in svoj osebno prostor. Če on tega ni pripravljen upoštevati in spoštovati ter nad svojo partnerko izvaja celo nadzor, ona sčasoma tega ne bo več mogla spregledati in ne odpustiti. Kajti nihče noče biti v odnosu, v katerem ima občutek, da ga partner duši.