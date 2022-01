Rjavolaske, blondinke ali črnolaske: raziskave so pokazale, katere so najboljše ljubimke

Spletna stran za zmenke IllicitEncounters.com je anketirala na tisoče moških in žensk, da bi ugotovila njihove spolne navade in odnos do nasprotnega spola. Kot piše Daily Mail, so prišli do naslednjih ugotovitev.

Rjavolaske so najboljše ljubimke, v postelji so fantastične, je povedalo 58 odstotkov sodelujočih. Ko gre za nezvestobo, jih kar 54 odstotkov meni, da so k njej najbolj nagnjene blondinke, 26 odstotkov vprašanih je glasovalo za rjavolaske, 12 odstotkov za temnolaske, le osem odstotkov pa jih je prepričanih, da so to rdečelaske.

Najpomembnejša lastnost, da z nekom končaš med rjuhami, je smisel za humor, meni 91 odstotkov vprašanih. Četrtina žensk je priznala, da bi spala z moškim, ki se jim ne zdi tako privlačen, če bi jih znal spraviti v smeh.

Tri četrtine žensk in 63 odstotkov moških je ugotovilo, da so bili njihovi najboljši ljubimci obupni plesni partnerji.

Več kot tretjina anketirancev (36 odstotkov) je ugotovila, da so se sramežljivi ljudje za štirimi stenami izkazali za popolno nasprotje – vsa sramežljivost je izginila.

Raziskave pa so tudi pokazale to, kar že vemo dlje časa – da moški več razmišljajo o seksu kot pa ženske.

Katera ugotovitev vas je najbolj presenetila?