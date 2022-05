Vinarji bodo branili naslov evropskih prvakov, podpira jih Uefin Čeferin

Kjer se najpomembnejša postranska stvar na svetu, nogomet, sreča s tudi pomembno, vinom, tedaj se Slovenci počutimo kot doma. O čemer zgovorno govori podatek, da je na petih evropskih prvenstvih vinarjev Slovenija kar štirikrat zmagala!

Z leve: selektor Robi Fišer, predsednik reprezentance Danilo Steyer in kapetan Matej Vračko FOTOgrafije: Mediaspeed.net

Nemara gre res tudi za dejstvo, kot je prepričan znani vinar Danilo Steyer, predsednik Vinske reprezentance Slovenije, »da Slovenci pijemo malo boljša vina kot pa drugi«. Kar je z nekaj simpatičnega štajerskega humorja, v katerem je veliko resnice, dejal v Hiši Stare trte v Mariboru, in sicer deset dni pred odhodom na Češko, kjer bo med 1. in 4. junijem potekalo prvenstvo, ki bi moralo biti že leta 2020, a je zaradi koronavirusa odpadlo.

Medtem so evropska nogometna prvenstva vinarjev postala že tradicionalni shodi evropskih vinarjev in vinogradnikov, ter drugih, ki se spoznajo na vina, češki organizator ne nazadnje pričakuje več kot 200 vinarjev iz osmih vinorodnih evropskih držav. Prvenstvo bo potekalo v krajih Mikulov, Znojmo in Uhreske Hradište.

V zadnjem finalu ugnali Nemce

Danilo Steyer v imenu 22 potnikov, ki bodo zastopali slovenske barve, potrjuje dobro pripravljenost, kar so pokazali tudi na zadnjem pripravljalnem srečanju v Miklavžu. Prav tako se zaveda odgovornosti, ki jo prinaša naziv aktualnega evropskega prvaka, tega so si naši vinarji priborili na zadnjem prvenstvu v Sloveniji. V nepozabnem nalivu so na stadionu Mure porazili večnega rivala iz Nemčije. »Spomini so še kako živi,« pravi Steyer. »Pa čeprav med napornim in delovnim letom že rahlo zbledijo, smo vendarle vinogradniki in vinarji, ki nas spremlja ogromno dela v vinogradih in pozneje med prezentacijo naših vin …«

Tik pred odhodom na Češko je vinarjem zaželel veliko uspeha tudi legendarni Marcos Tavares.

Vino je njihovo osnovno poslanstvo. Ne nogomet. Ljubezen do te športne igre jih samo pomembno povezuje, zaradi nje se družijo več, kot bi se sicer, zaradi nje je tudi veliko več zdravega sodelovanja in manj nezdrave tekmovalnosti. To izživijo na igrišču.

Nekako v tem tonu poteka misija vseh vinskih reprezentanc po Evropi, nadaljuje Steyer: »Prek nogometa želimo promovirati Evropo kot staro in tradicionalno pridelovalko vina, vino je naša kultura, naš način življenja, je gonilo turizma ter najprepoznavnejši izdelek vinogradniških držav.« Zato so na prvenstvu, ki je bilo leta 2018 v Sloveniji, ustanovili tudi Evropsko zvezo vinskih reprezentanc. So tudi v nenehni navezi s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom, s katerim kanijo že v kratkem še utrditi sodelovanje.

Na evropskih nogometnih prvenstvih vinarjev, tako bo tudi na Češkem, potekajo intenzivne izmenjave izkušenj, sklepajo se prijateljstva, zavezništva, posli. Nogomet je evropske vinogradnike že zdavnaj povezal in le še povzdignil njihov ceh.

Kapetan bo Matej Vračko

Ideja o špricerju iz vina in fuzbala je izšla iz Toskane, Italijani in Nemci so namreč že dolgo tega nazdravljali po prijateljskih tekmah. Zamisel Lui­gija Brunettija o večjem turnirju pa je potem prek Nemčije prišla v Slovenijo, in tu jo je zgrabil Steyer. Slovenci so seveda že prej igrali med seboj, »na turnirjih gorenjskih in štajerskih gostincev, štajerskih in briških vinarjev, leta 2010 pa smo v Ljudskem vrtu prijateljsko premagali Nemčijo«.

Slovenija je pomembna članica evropske zveze vinskih reprezentanc.

V Toskani, to še ni bilo prvenstvo, se je prvič, leta 2009, srečalo pet ekip, prvo EP je bilo leta 2011 na Madžarskem, leto pozneje v Avstriji, še dve pozneje v Švici, leta 2018 so ga gostili Slovenci. Zdaj bo na Češkem, kamor je vsaka reprezentanca že dostavila po 210 steklenic najboljšega vina.

V nemški pisarni združenja ta hip z največjo natančnostjo pregledujejo podatke o vseh udeležencih. Sekretarka Erica Fischbach je namreč izjemno natančna. Vsako moštvo bo smelo nastopiti z 22 igralci, od katerih mora biti več kot 50 odstotkov vinarjev oziroma vinogradnikov, preostali morajo biti povezani z vini, ali so to dobavitelji, sommelieri, gostinci, le dva v ekipi sta lahko takšna, da nimata povezave z vini, ob tem, da ne smeta biti profesionalna igralca, zaželeno je, da sta znani osebnosti.

Slovenci pijemo malo boljša vina kot pa drugi.

Pa še to: naš selektor bo Robi Fišer, kapetan pa nekdanji igralec Maribora, to je Matej Vračko, ki se danes ponaša z vrhunsko vinsko kletjo in svojimi izjemnimi vini.