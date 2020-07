Solata malo drugače

Za 4 osebe:

5 rezin dimljenega lososa

1 koromač

1 šopek redkvic

1 šopek rukole

2 do 3 pomaranče

sol, oljčno olje

1 limona

Zelenjavo očistimo, koromač narežemo na tanke rezine, liste prihranimo. Redkvico narežemo na kolobarje, po potrebi narežemo rukolo. Pomaranče olupimo in razdelimo na krhlje, te prerežemo na pol. Rezine prekajenega lososa narežemo na manjše kose. Vse sestavine stresemo v skledo, rahlo solimo in previdno premešamo. Naložimo na krožnike oziroma v skodelice, pokapamo z oljčnim oljem in limonovim sokom ter okrasimo z listjem koromača, ki smo ga narezali na koščke.

Dimljeni losos je dobra rešitev, kadar se nam mudi s pripravo obroka, radi bi, da je lahek, vendar nasiten, in dodali nekaj, kar bi popestrilo zelenjavo. Vakuumsko pakiranega imamo lahko zmeraj v zalogi, uporaben pa je predvsem v hladnih predjedeh, poleti pa tudi v glavnih, na primer bogatih solatah. Iz lososa lahko pripravimo različne namaze, na primer v kombinaciji z zelišči, skuto ali maslom, pripravimo lahko bolj ali manj pikantnega.Dodajamo ga lahko v nadeve za različno zelenjavo, ki jo spečemo v pečici. Zanimiva in hitro pripravljena je tudi krompirjeva solata z lososom, kislimi kumarami in jabolki. V našem receptu pa se prepletajo okusi z vseh vetrov, sladki, grenki, kisli, ki ustvarijo nenavadno harmonijo.