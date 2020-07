Okusna in hitro na krožniku

Na žaru lahko popečemo vse vrste zelenjave, ki jo po želji mariniramo v olju in zeliščih.

Poletje je čas, ko smo lahko v kuhinji res ustvarjalni, zlasti pridejo na svoj račun ljubitelji zelenjave. Jedi, pripravljene iz različnih vrst zelenjave, so vsakič drugačne, nekaj posebnega, enkrat dodamo čebulo, drugič česen, enkrat kraljuje kuhano ali dušeno, drugič pečeno na žaru ali kar presno, vselej pa si privoščimo igro svežih zelišč, ki še zaokrožijo bogastvo okusov. Različne vrste zelenjave poljubno sestavljamo in jih kombiniramo z drugimi živili, zlasti z ribami in mesom.In čeprav imamo poleti morda več časa za kuhanje, zlasti na dopustu, pa v vročih dneh ni prav prijetno stati uro ali dve v ogreti kuhinji za štedilnikom, polnim loncev, iz katerih se vroče kadi. Poleg tega nam še najbolj ustrezajo jedi, ki ohladijo telo. Zato je mešana ali sestavljena solata kot glavna jed eden glavnih favoritov, ponujajo jo tudi že v večini gostiln. Ker sama solata, četudi sestavljena iz petih ali več vrst zelenjave, večine jedcev ne nasiti, ji dodajamo meso, ribe, rakce, pa seveda testenine, kašo in riž. Skromni bodimo pri prelivih, poletne odlikujeta lahkost in svežina. Pripravimo jih denimo iz tekočega jogurta in zelišč ali pa solato le pokapljamo s kakovostnim oljem in limonovim sokom.Kadar se nam zahoče kaj kuhanega ali pečenega, pripravimo jedi na žaru, lahko tudi električnem na kuhinjskem pultu ali žar ponvi. Na žaru lahko popečemo vse vrste zelenjave, ki jo po želji mariniramo v olju in zeliščih. Zraven ponudimo lahke omake na osnovi jogurta. Privoščimo si hitro kuhane juhe, mlada zelenjava ne potrebuje več kot petnajst minut, da se zmehča. Na ta način pripravimo tudi tople omake, zelo hitro so pripravljene paradižnikova, bučkina in kumarična. Vsekakor stremimo k temu, da s kuhanjem dodatno ne segrevamo kuhinje. Zato pečice ne priklopimo vsak dan, čeprav so jedi s pečeno ali nadevano zelenjavo naravnost imenitne.