Koromač je najbolj slasten surov: lepo dopolni okus zelenjave v juhi

Koromač v naši kulinariki ni posebno razširjen, čeprav bi si to zaslužil. Seme uporabljamo kot začimbo, gomolje kot vsestransko uporabno zelenjavo. Treba je vedeti, da gre za dve rastlini, pri navadnem koromaču uporabljamo gomolje, pri sladkem semena. Prvi je enoletna, drugi dvoletna rastlina, dobro uspevata tudi pri nas. Semena uporabljamo za čaje in kot začimbo pri sladkih in slanih jedeh, gomolje lahko kuhamo, dušimo, pečemo ali uživamo presne.

Janeževa semena uporabljamo v kuhinji in zdravilstvu. FOTO: Savany/Getty Images

Dušenega pripravimo v omaki, iz njega skuhamo kremno juho ali ga narežemo v enolončnico, lahko pa ga celo paniramo in ocvremo, po dunajsko ali pariško. Narežemo ga na palčke in ponudimo z različnimi omakami, dobro se poda k sirom. Sveže, aromatično koromačevo zelenje je odličen dodatek solatam, zelenjavi, ribam in nekaterim omakam. Drobno nasekljane gomolje in mlade poganjke narežemo v solato ali jih dodajamo k zelenjavnim ali sirnim namazom, dobro se podajo k juham, ribam in mesu.

Zelo dobro se ujame z okusi čebule in česna pa tudi s številnimi zelišči, na primer s koprom, lovorom, peteršiljem in timijanom pa seveda janežem, s katerim si deli ime, namreč sladki janež.

Pa poglejmo, kaj vse se skriva pod imenom janež. Najbolj znani sta dve rastlini, ki se uporabljata predvsem kot začimba in za pripravo čajev. Janež oziroma vrtni janež (Pimpinella anisum) je enoletnica, ki v obliki grma zraste dobrega pol metra visoko, krasijo jo razvejani beli cvetovi. V prehrani pa tudi zdravilstvu se uporabljajo drobni plodovi oziroma semena, cela ali zmleta. S svežimi listi popestrimo solate.

Sveže koromačevo zelenje je odličen dodatek solatam, zelenjavi, ribam in omakam.

Sladkasta semena, ki po okusu rahlo spominjajo na mentol, uporabljamo za pripravo sladkih in slanih jedi. Najbrž vsi poznamo janeževe upognjence, rahle, krhke piškote, ki se nežno topijo v ustih. Povsem druga rastlina je zvezdasti janež (Illicium floridanum), zimzeleno drevo, ki raste v daljni Aziji in z vrtnim ni v sorodu. Ima prav tako sladkast okus in prijeten vonj. Je nepogrešljiva začimba v različnih azijskih jedeh ter pomembna zdravilna rastlina v tradicionalni kitajski medicini.

Najdemo ga tudi na naših vrtovih. FOTO: Barmalini/Getty Images

Je ena od sestavin, ki jih vsebuje kitajska mešanica petih začimb, poleg njega so v njej še cimet, semena komarčka, klinčki in sečuanski poper.