Kaša za zajtrk, kosilo in večerjo

Sladke ali slane jedi, v juhah, enolončnicah, narastkih, kot priloga ali v solati. Uporabnost kaše je izjemno raznovrstna, jedi iz nje pa so okusne, zanimive, hranljive in zdrave. Torej ni nobenega izgovora, da je ne bi uvrstili na svoj jedilnik, in to čim pogosteje.



Tudi ješprenj je priljubljen, zlasti v ričetu ali ješprenjčkovi juhi.

Ajdova kaša je pri nas na mizi od nekdaj.

Od juh do enolončnic, za kruh ali sladice, kašo uporabimo na najrazličnejše načine.

Različne vrste kaše so tradicionalna jed po vseh slovenskih pokrajinah, vendar ne uporabljajo povsod vseh vrst. Tako na primer na Dolenjskem nekoč skorajda niso poznali ajdove kaše in še danes, ko gospodinja reče, da bo skuhala kašo, to pomeni ješprenj. Ravno nasprotno je na Štajerskem oziroma v Prlekiji, kjer izraz kaša po večini označuje ajdovo, saj je je bilo v tistih krajih v obilju. Seveda ne moremo mimo prosene kaše, ki jo najpogosteje uživamo za zajtrk, in to sladko, ko ji dodajamo suho sadje in oreške. Pri ajdi je prva misel kaša z gobami, pri ješprenju pa seveda ričet. Kaša je tudi imeniten dodatek k juham in enolončnicam, saj jih zgosti in jih naredi še posebno nasitne.Pripravimo jo na več načinov, najbolj enostavno je, če jo skuhamo v slani vodi, precedimo in splahnemo ter stresemo v izbrano jed. Tako si jo lahko skuhamo tudi za zalogo, saj bo v hladilniku, v dobro zaprti posodi, ohranila svežino nekaj dni. Lahko jo pripravimo podobno kot rižoto: stresemo jo k mesu ali zelenjavi, malce prepražimo, zalijemo z vodo in skuhamo do mehkega. Pri tem je treba zadeti pravo količino vode, podobno kot pri rižu, odvisna je od vrste kaše. Osnova je ena enota kaše in dve vode, vendar jo je bolje dolivati sproti. Seveda lahko dodamo kuhano kašo, premešamo in še malce pustimo, da se okusi prepojijo. Predvsem proseno pogosto kuhamo v mleku, zlasti za sladke jedi, na primer zapečeno v pečici s suhim sadjem.Ali jo je treba pred kuhanjem sprati ali ne, je večna dilema, vsak ima svoj prav. Zlasti za proseno nekateri prisegajo, da jo je treba, sicer kuhana greni, drugi pa tega ne počno, da ne bi sprali koristnih snovi. Ker smo lahko v dilemi, ali je kaša prašna in umazana, jo mnogi spirajo prav iz tega razloga.Praviloma je treba pred kuhanjem namakati ješprenj, ajde in prosa pa ne. Pri nakupu bodimo pozorni, ali je kaša predhodno toplotno obdelana, zlasti ajdova, to piše na embalaži. Instant ajdova kaša hitro razpade, zato res pazimo, da je ne razkuhamo. Toplotno neobdelana ajda se kuha dlje in ohrani čvrstost in obliko.