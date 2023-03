Zvok in slika, kot se šika: to je Philips oled+ 936 (FOTO)

​Philips je znan po dobrih televizijskih sprejemnikih, med katerimi še posebno izstopajo televizorji z oled zasloni, ki so sestavljeni iz organskih svetlečih diod. To pomeni, da je vsaka pika na zaslonu vir svetlobe, s čimer je televizor sposoben prikazati bogate barve, odlične kontraste in tisto resnično črnino, ki je običajni sprejemniki, pri katerih je zaslon osvetljen od zadaj, ne morejo. Nekje na vrhu Philipsove ponudbe je model oled+ 936, ki je na voljo z zaslonom z diagonalo 48, 55 in 65 palcev; na testu je bil srednje veliki model s 139-centimetrskim zaslonom.

120 Hz osveževanje 4K slike s konzol je mogoče na dveh vhodih.

Fantastična slika

Philips oled+ 936 ima res super sliko.

Za začetek poglejmo sliko. Philips uporablja LG-jeve oled panele, ki veljajo za najboljše na svetu, in v kombinaciji s Philipsovim slikovnim procesorjem pete generacije P5 AI je rezultat res fantastičen. P5 samodejno prepozna, kaj gledamo, in temu ustrezno prilagodi nastavitve slike. Seveda lahko vse nastavljamo po svojem okusu in možnosti imamo res ogromno. V bistvu že skoraj malo preveč ...

Televizor bo najlepše predvajal posnetke ultra visoke ločljivosti 4K (3840 x 2160 pik), posneto s tehniko HDR10+, ki prinaša še večji dinamični razpon slike, izkaže pa se tudi s predvajanjem slike manjše ločljivosti. Tukaj je treba samo dodati, da kljub najsodobnejši tehnologiji čudežev ne more delati: star zdrajsan posnetek z VHS-videokasete bo še vedno star in zdrajsan.

Ambilight v četrto

Za dodatni kinematografski učinek poskrbi Philipsov sistem osvetlitve stene za televizorjem, ki sliši na ime ambilight 4. Štirica nam pove, da so barvne ledice nameščene na vseh štirih stranicah televizorja. Diode spreminjajo barvo in moč svetlobe glede na to, kaj se dogaja na zaslonu, in učinek je res dober, če so vam takšne stvari všeč. Ena od prednosti ambilighta je tudi ta, da lahko televizor gledamo v popolnoma zatemnjenem prostoru, saj na steno projicira svetlobo in s tem ne utruja oči.

Dober zvok

Pri Philipsu so mislili tudi na zvok, ki je pri ploskih televizorjih pogosto bolj plehek, kar je razumljivo, saj vemo, da predvajanje zvoka, predvsem nizkih tonov, zahteva prostor. Oled+ 936 ima v stojalo vgrajen zvočniški sistem priznanega proizvajalca zvočnikov Bowers & Wilkins, ki reproducira precej dober zvok. Seveda bo najboljši, če imamo konkreten AV-sprejemnik in komplet prostorskih zvočnikov, a za televizor je tale kombinacija prav posrečena. Omeniti je treba še zelo dobro projiciranje zvoka, pri čemer gledalec/poslušalec lahko uživa v odlični stereo sliki in vedno sliši, od kod kaj prihaja.

Zaokrožena celota

Priključki so na strani in spodaj.

Tudi videz televizorja šteje. Oled zasloni so silno tanki, televizor je odebeljen le v spodnjem delu. Je pa treba biti pri montaži zelo previden, saj tankost zaslona pomeni manjšo togost in kaj hitro lahko pride do poškodbe. Podstavek oziroma soundbar je zadržano oblikovan, izstopa pa sredinski zvočnik, ki je oblikovan v klasičnem B&W slogu. Na televizorju teče operacijski sistem android 12, ki ponuja ogromno aplikacij, deluje pa hitro in zanesljivo.

Mislili so celo na gamerje oziroma lastnike sodobnih konzol, kot sta Sonyjev playstation 5 in Microsoftov xbox X, saj dva od štirih hdmi vhodov podpirata osveževanje 4K slike s 120 sličicami na sekundo, zakasnitveni čas (latenca) pa naj bi znašal le osem milisekund. Cena ni ravno najnižja, saj je treba pri nas za Philips 55-palčni oled+ 936 odšteti okoli dva tisočaka, je pa res, da je že opazno padla. Kakovost ima pač svojo ceno.