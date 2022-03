Z menjavo pnevmatik ne hitimo: prehodni pomladanski čas skriva pasti

Od 15. marca lahko vozniki po zakonu, če vremenske razmere to dopuščajo, na svojih vozilih zimske pnevmatike zamenjajo z letnimi. Inštruktorji varne vožnje pri AMZS pravijo, da z menjavo ni treba hiteti, saj je vreme nepredvidljivo, tudi spomladi nas lahko preseneti sneg.

Če pa se bodo vozniki za menjavo v teh dneh vendarle odločili, naj ob poslabšanju vremena ravnajo odgovorno in se z letnimi pnevmatikami ne odpravijo na zasneženo ali poledenelo cesto.

Kdaj je smiselno

Letne pnevmatike imajo v primerjavi z zimskimi čvrstejšo gumeno zmes in bolj toge gumene bloke, zato pri višjih temperaturah ponujajo boljši oprijem kot zimske. Če k temu prištejemo še manjši kotalni upor in zato manjšo porabo goriva, se splača zimske pnevmatike na kolesih zamenjati za letne takoj, ko je to mogoče in smiselno – pri nas zakon določa, da lahko vozniki z letnimi pnevmatikami vozijo od 15. marca, če vremenske razmere to dopuščajo.

Inštruktor varne vožnje Brane Legan z AMZS poudarja, da lahko prehodni pomladanski čas skriva pasti, zato je treba tudi v tem obdobju pozorno spremljati vreme, ki vpliva na vozne razmere, in prilagoditi vožnjo.

»Suho ali mokro cesto prepozna vsak, različno zahtevne izzive pa pomenijo temperature. Pri temperaturah od nič do 7 stopinj Celzija so bolj učinkovite zimske pnevmatike, pri približno 7 stopinjah so te z letnimi dokaj enakovredne, pri višjih temperaturah pa so letne učinkovitejše. Te različne vremenske, s tem pa tudi vozne razmere se nam lahko zgodijo v enem dnevu, saj se temperature od jutra, čez dan in do poznih večernih ur izrazito spreminjajo, tudi za 10 stopinj ali še več,« pojasnjuje Legan ter svetuje, naj vozniki pozornost namenijo tudi globini profila v dezenu in ustreznemu tlaku v pnevmatikah.

Neustrezen profil močno poslabša oprijem, pri zavijanju pnevmatike hitro zdrsnejo, zavorna pot se podaljša. Vozne razmere lahko še poslabšajo ostanki soljenja, posipanja in druge umazanije, ki jo je z roba ceste ob taljenju snega naneslo na cestišče. Vozniki, motoristi in kolesarji naj bodo pozorni tudi na udarne jame.

Odvisno od okolja

Kot pravi Legan, na pravi čas za menjavo pnevmatik vpliva več dejavnikov: »Kdaj jih zamenjati, je odvisno od okolja oziroma območja najpogostejših voženj. V gorskih, hribovitih in višje ležečih predelih je treba tudi v spomladanskih mesecih pričakovati slabše, celo vsaj začasne zimske razmere, v nižinah skorajda ne.

Če se bomo odločili opraviti menjavo že okoli 15. marca, se je treba zavedati, da se moramo nato v tem prehodnem času ravnati po morebitnih trenutnih poslabšanih voznih razmerah. Sneži lahko celo aprila. V takih primerih se z letnimi pnevmatikami nikakor ne odpravimo na zasneženo ali poledenelo cesto.«

Dodajmo, da smo v redakciji prav z aprilskim snegom pred leti že imeli zelo neprijetno izkušnjo, na srečo brez posledic. Lahko rečemo le, da bi si tudi v polovici dneva, ko je močno snežilo, želeli, da na testnem avtomobilu še ne bi bilo letnih pnevmatik. Z njimi smo bili namreč tudi na povsem ravnih mestnih cestah res nepričakovano nebogljeni.

Test pnevmatik

Ob tem opozorilu pa vseeno objavljamo aktualni test letnih pnevmatik AMZS ter evropskih avtomobilskih klubov in potrošniških organizacij. V nasprotju s katero od prejšnjih primerjav v tokratnem testu res slabih pnevmatik ni. Med skupaj 34 izdelki v dveh velikostnih kategorijah jih je 11 dobilo oceno zelo priporočljivo, velika večina oceno priporočljivo in le ena pnevmatika oceno priporočljivo z omejitvijo.

Najvišje so uvrščene pnevmatike, ki imajo visoko oceno po večini podkategorij in veljajo za najbolj uravnotežene. Seveda pa nam znotraj skupne ocene morda kaka kategorija pomeni več kot druga (na primer, da nam je bolj pomembno, kako se pnevmatike obnašajo na suhi ali mokri cesti kot njihova obraba), te lastnosti bomo razbrali po posameznih kategorijah in se ustrezno odločili.