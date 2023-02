Vsi delamo isto napako pri kuhanju kave: to pokvari okus, pomembna je le ena stvar

Domača ali turška kava, ki jo tradicionalno pripravljajo v skorajda vsakem gospodinjstvu v Sloveniji, se običajno pije zjutraj in pogosto velja za merilo kuharskih spretnosti. Če je kava, ki jo pripravimo, dobra, nam lahko gostje v šali rečejo, da smo »za poročit«, med vrsticami pa to pomeni, da je naš napitek dosegel pravo razmerje kave, vode in po potrebi sladkorja.

Kako skuhati močno in dobro turško kavo?

Večina ljudi, ki želi pripraviti dober in močan napitek, poveča količino kave. Velika napaka! Če dodate preveč kave, tvegate, da bo ta kisla. Kljub splošnemu mnenju večja količina kave namreč ne bo okrepila okusa napitka. Obstaja le določena količina kofeina, ki jo lahko izvlečemo iz zrna, preden uničimo okus, vse pa je odvisno od hitrosti ekstrakcije in razmerja med vodo in kavo. Zlato pravilo torej je, da damo dve čajni žlički na 170 mililitrov vode. In tako bo vaša kava vsakič popolna.