V Žalcu: pogled iz vesolja na fontano piv (FOTO)

Danes ob 10. uri bodo v Žalcu spet odprli Fontano piv Zeleno zlato, ki je od odprtja, torej od začetka septembra 2016, postala več kot pomembna in privlačna turistična točka. Uradno odprtje s programom, v katerem bodo nastopili klapa Bunari, skupina Blue Angel Gang, ambasadorja ter povezovalec Dejan Tamše, bo čez dva tedna, v soboto, 15. aprila, ob 16. uri.

Je v lepo urejenem žalskem mestnem parku. FOTO: Primož Hieng

Letos med drugim napovedujejo smartfoto točko, ki omogoča brezplačno fotografiranje. Prav tako bodo tradicijo hmeljarstva in pivovarstva ponesli v vesolje. Pridobili so že del dovoljenja, da bodo lahko v kratkem na fontano pogledali z vesolja. Kot pravijo, gre za edinstveni projekt v Sloveniji, tehnično zelo zahteven, zato ta trenutek ne morejo izdati vseh podrobnosti.

Poklon hmeljarski dediščini

Vidno je tudi njihovo trajnostno prizadevanje. »Znameniti fontanski vrček oblikovalca Oskarja Kogoja, ki ga obiskovalci po degustaciji odnesejo, je prisoten že v marsikaterem domu,« pravijo v Žalcu. »Lani je bil prodan že 227.222. vrček.« Ker so trajnostno naravnani, bodo v določenem časovnem obdobju gostom omogočili, da prinesejo svoj fontanski vrček, s katerim bodo lahko za ugodnejšo ceno degustirali pivo.

Fontana piv Zeleno zlato je prejemnica dveh nagrad Slovenske turistične organizacije, snovalca in sejalca.

Fontana piv Zeleno zlato je poklon hmeljarski dediščini Spodnje Savinjske doline in Žalca, ki je središče hmeljarstva v naši državi. »Slovenija je tudi peta največja proizvajalka hmelja na svetu, hmelj pa je tista začimba, ki daje pivu okus in prepoznavno noto. V Žalcu smo želeli zgodovino povezati s sedanjostjo in postaviti temelje zanimive turistične zgodbe za prihodnost. Rezultat vseh teh dejavnikov je Fontana Zeleno zlato,« pravijo na Zavodu za šport, kulturo in turizem Žalec.

Simbolna hmeljska kobula

Zgodba se je začela leta 2014 na pobudo takratnega predsednika Zveze turističnih društev občine Žalec Matjaža Omladiča. Izvirna zamisel je spodbudila občino, da je še istega leta na arhitekturnem natečaju iskala idejne rešitve. Med šestimi predlogi je izbrala koncept podjetja RC Planiranje. V naslednjem letu so se vrstile priprave na projekt, imenovana je bila projektna skupina in se je soočala z mnogo izzivi ter jih uspešno reševala. Gradnja Fontane Zeleno zlato se je začela aprila 2016, slovesno odprtje je bilo 6. septembra 2016 ob prazniku občine Žalec, ko zaznamujejo spomin na II. vseslovenski tabor iz leta 1868.

Fontana piv je postavljena v park v središču mesta, ob tržnico. Osnova za arhitekturno zasnovo je simbolna hmeljska kobula, ki se izraža v dveh polkrogih oziroma dveh fontanah, eni pivski in drugi vodni. Polkrogi so oblečeni v bakreno čipko, ki simbolizira peno na pivu. Fontana piv Zeleno zlato je prejemnica dveh nagrad Slovenske turistične organizacije, snovalca in sejalca.

Slovenija je peta največja proizvajalka hmelja na svetu, hmelj pa je tisti, ki daje pivu okus in prepoznavno noto.

In kakšne so letošnje cene? Obiskovalec lahko kupi steklen vrček na različnih lokacijah v mestu in za ceno 10 evrov pokuša šestkrat 1 dl piva. Možen je tudi nakup vrčka za trikrat 1 dl ter desetkrat 1 dl; prvega za 8,50 evra, drugega pa za 12 evrov. Fontana piv Zeleno zlato omogoča nakup dodatnega točenja za pivo. Za 3 dl piva boste odšteli 5 evrov, za 6 dl pa 6. Tisti najbolj žejni bodo za liter piva plačali 7 evrov.

Na voljo bo več vrst piva. FOTO: Primož Hieng