Svetovalnica: Mi mora sosed za izvedbo nujnih del omogočiti dostop s svojega zemljišča?

Sem lastnica hiše, ki se drži druge, in sicer tako, da je ena sosedova stena dostopna le z našega dvorišča. Tam sosed nima zemlje, le steno – fasado, na kateri je v prvem nadstropju okno spalnice in dve manjši okni v pritličju. Sosed zahteva za dostop do fasade in oken (spodnja niso "funkcijska" in se ne odpirajo dnevno, so zelo majhna in gledajo v pomožne prostore) služnost, vpisano v ZK.

Zanima me, ali je sosed upravičen do služnosti ali le do dostopa ter ali mora dostopanje do fasade po zasebnem dvorišču najaviti.

Hvala,

Renata

---

Pozdravljeni,

zanima me, ali mi lahko pomagate glede vprašanja.

Imamo hišo, ki je stara cca. 70 let. Sedaj bi na eni strani hiše radi naredili fasado, vendar je ta del hiše postavljen tik ob sosedovi parceli, s katerim pa nismo v dobrem odnosu. Za izvedbo fasade bi morali postopati na njegovo parcelo. Ali je to dovoljeno, glede na nujna dela pri hiši?

Vnaprej se vam zahvaljujem.

Odgovor strokovnjakinje si preberite na deloindom.si.