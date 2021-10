Sajen jeseni bo dal najboljši pridelek

Čeprav gredo jesenska opravila na vrtu proti koncu, je oktobra najboljši čas za sajenje česna. Ta priljubljena vrtnina je v trgovini precej draga, zato še kako prav pride, če jo pridelamo sami. Česen bo najbolje uspeval, če ga posadimo jeseni, da se bo imel čez zimo čas dobro ukoreniniti, spomladi pa bo že zgodaj odgnal, takoj ko bo temperatura nad 3 stopinje.

Posadimo ga bolj globoko kot spomladi. FOTO: Mementoimage/Getty Images

Tudi v hudi zimi nam ni treba skrbeti, da bi pomrznil, saj prenese tudi temperature do –20 stopinj. Res pa je, da je ob jesenskem sajenju stroke dobro potisniti nekoliko globlje v zemljo, do deset centimetrov. Zamudniki ga lahko sadijo tudi spomladi, vendar je v tem primeru treba vzeti v zakup nekoliko slabši pridelek. Za jesensko sajenje je idealen čas kakšen mesec pred prvo zmrzaljo, kar je težko natančno ujeti, druga polovica oktobra in še začetek novembra pa bo ravno prav.

Za dober pridelek je zelo pomembno, da poiščemo primerno gredo, lega naj bo sončna, zemlja pa rahla in prepustna, najbolje humusna. Pazimo tudi, da ni bila gnojena s hlevskim gnojem vsaj tri leta. Gnojimo s kompostom ali kupljenim organskim gnojilom. Naslednja zahteva je upoštevanje kolobarja, česna ne sadimo tja, kjer so poprej rasli čebula, drobnjak, zelje in druge kapusnice, pa tudi sam česen.

Dobro pa se bo počutil tam, kjer so prej rasli korenje, kumare, krompir, jagode in paradižnik. Med temi najdemo tudi česnove najboljše sosede, to so predvsem jagode in korenje, pa tudi solata in rdeča pesa.

Mnogi česen za seme pridelajo sami, seveda pa ga lahko kupimo tudi v vrtnariji. Najbolj priljubljene sorte pri nas so domače, ptujski jesenski in ptujski spomladanski pa zimski anka. Med njimi je ptujski jesenski primeren za sprotno rabo, preostala dva pa se tudi dobro skladiščita. Čeprav česen ni preveč občutljiv za bolezni, ga je dobro pred sajenjem razkužiti, lahko kar v domačem pripravku, primerna sta žajbljev in kamilični čaj.

Dobro prenaša nizke temperature, brez škode prestane tudi do –20 stopinj.

Lahko pričakujemo, da ga bo na pomlad, ko bo odgnal, napadla čebulna muha, zato ga zaščitimo s kopreno, tako kot čebulo. Koprena tudi ščiti mlade poganjke pred mrazom, zato jo namestimo takoj, ko zemlja odmrzne. Odstranili pa jo bomo, ko bo minila nevarnost napada čebulne muhe, to je aprila.